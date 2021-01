Tennis

Tennis : Quand Thiem est comparé à Nadal et Federer !

Publié le 10 janvier 2021 à 20h35 par La rédaction

Sur la saison dernière, gros sont les progrès effectués par Dominic Thiem. Sur une année 2020 complètement bouleversée par le Covid-19, l’Autrichien s’est montré particulièrement régulier. Avec comme apogée son titre à l’US Open contre Alexander Zverev. Une performance que n’a pas raté Andy Roddick, ancien numéro 2 mondial.

À l’aube d’une année 2021 qui s’annonce riche pour les amateurs de sport, certains sportifs se sont fait remarquer. Parmi eux, Dominic Thiem. Le tennisman autrichien a fait de réels progrès sur la saison dernière. L’homme de 27 ans s’est souvent retrouvé loin dans les compétitions qu’il a joué, dans une année 2020 très mouvementée à cause du Covid-19. Son apogée étant ce titre à l’US Open, en septembre dernier face à Alexander Zverev, son premier titre en Grand Chelem, après avoir échoué contre Novak Djokovic lors de l'Open d'Australie. Une progression fulgurante, qui lui permet d’être placé dans le même panier que les Rafael Nadal, Roger Federer et le Serbe.

Un esprit combattif pour aller plus haut