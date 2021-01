Tennis

Tennis : Le calvaire se termine pour Lucas Pouille !

Publié le 12 janvier 2021 à 17h35 par T.M.

Depuis plus d’un an désormais, Lucas Pouille n’a quasiment plus joué au tennis. Mais pour le Français, cette mauvaise période s’apprête à être de l’histoire ancienne.

En 2020, Lucas Pouille n’a joué qu’un match, qui s’est d’ailleurs soldé par une défaite. L’année a donc été très compliquée pour le Français, qui a notamment été embêté par son coude. Obligé de passer par la case opération cet été, le 71ème mondial a donc manqué plusieurs mois de compétition. Longtemps éloigné des terrains, Lucas Pouille est toutefois désormais prêt à revenir. Ce mardi, à l’occasion d’un entretien accordé au Parisien , il annonce enfin voir « le bout du tunnel ».

Le retour approche pour Pouille