Tennis : Le clan Pouille fait une grande annonce pour l'Open d'Australie

Publié le 28 décembre 2020 à 19h35 par La rédaction

Alors que Roger Federer ne participera pas à l’Open d’Australie 2021, le Français, Lucas Pouille, a aussi décidé de se retirer du premier tournoi du Grand Chelem.

Absent des courts depuis plus d’un an suite à une blessure au coude droit, Lucas Pouille ne sera pas suffisamment remis pour disputer l’Open d’Australie, du 8 au 21 janvier prochain. À l’instar de Roger Federer, qui vient d’annoncer son retrait du premier Grand Chelem de la saison, le Français de 26 ans préfère reprendre en douceur. Ancien numéro 10 mondial, Lucas Pouille est aujourd'hui 70e du classement ATP et sa meilleure performance en Australie reste une demi-finale finale prometteuse perdue contre Novak Djokovic en 2019.

