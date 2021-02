Tennis

Tennis : Novak Djokovic annonce la couleur pour l’Open d’Australie !

Publié le 7 février 2021 à 15h35 par La rédaction

Pour son match d’entrée de l’Open d’Australie ce lundi, Novak Djokovic affrontera Jérémy Chardy. Le Serbe est plus motivé que jamais pour aller au bout du tournoi du Grand Chelem qui lui réussit le mieux.

Ce lundi, Novak Djokovic fera son entrée en lice dans l’Open d’Australie. L’octuple vainqueur du tournoi du Grand Chelem sera opposé à Jérémy Chardy, qu’il a souvent rencontré sur sa route. Les deux hommes se sont croisés à 13 reprises, et pour l’heure, Djokovic a toujours dominé le Français (13-0). Le numéro 1 mondial n’a même jamais perdu un set face à Chardy. Et le natif de Belgrade semble une nouvelle fois prêt à ne faire qu’une bouchée du 66e au classement ATP. Plus encore, Djokovic semble plus déterminé que jamais à aller chercher un 9e titre de l’Open d’Australie et par la même occasion son 17e sacre en Grand Chelem.

«C'est bien d'avoir quelques matches dans les jambes [...] Je me sens bien. Je joue très bien»