Tennis - Open d’Australie : Ces révélations rassurantes de Nadal sur ses douleurs

Publié le 13 février 2021 à 17h35 par La rédaction

Embêté depuis un petit moment par son dos, Rafael Nadal a dû adapter son jeu pour ressentir la douleur le moins possible. Mais ce samedi, l’Espagnol a ressenti de l’amélioration. Une très bonne chose pour lui, qui s’est qualifié pour la suite de l’Open d’Australie face à Cameron Norrie.

Ce samedi, Rafael Nadal s’est imposé sans trop de difficultés face à Cameron Norrie pour la suite de l’Open d’Australie (7-5, 6-2, 7-5). Pourtant, l’Espagnol traîne un handicap depuis quelques jours. En effet, depuis environ deux semaines, le numéro 2 mondial se plaint d’une douleur au dos. Malgré tout, Nadal a pris part au tournoi du Grand Chelem, mais il a du adapter son jeu, notamment son service. Mais ce samedi, face à Norrie, le joueur de 34 ans a donné des nouvelles rassurantes.

« Ma plus grande victoire est que mon dos aille mieux pour la première fois en quinze jours »