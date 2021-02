Tennis

Tennis : Rafael Nadal s’enflamme après sa victoire contre Fabio Fognini !

Publié le 15 février 2021 à 11h35 par H.G.

Alors qu’il s’est qualifié pour les quarts de finale de l’Open d’Australie ce lundi en s’imposant face à Fabio Fognini, Rafael Nadal s’est montré particulièrement ravi de son niveau de jeu.

Cette année encore, Rafael Nadal disputera les quarts de finale de l’Open d’Australie. L’Espagnol s’est en effet imposé ce lundi contre Fabio Fognini 6-3, 6-4, 6-2 et affrontera donc Stefanos Tsitsipas mercredi afin d’accéder au dernier carré du tournoi. Un dernier carré qu’il n’avait pas atteint l’an dernier puisqu’il était alors tombé face à Dominic Thiem. Ainsi, Rafael Nadal espère cette fois obtenir un meilleur résultat, et c’est avec de bonnes sensations qu’il se présentera face au Grec dans deux jours. En effet, interrogé au sortir de sa victoire du jour, le Majorquin a expliqué être particulièrement satisfait de son jeu ce lundi, notamment au cours du premier set.

« J'ai joué mon meilleur niveau du tournoi »