Tennis - Open d'Australie : Tsitsipas revient sur son exploit face à Rafael Nadal !

Publié le 2 mars 2021 à 11h35 par A.D.

Au terme d'un énorme combat, Stefanos Tsitsipas est parvenu à faire tomber Rafael Nadal en quart de finale du dernier Open d'Australie. En lice à Rotterdam, le jeune grec est revenu sur sa performance XXL.

Opposé à Rafael Nadal en quart de finale du dernier Open d'Australie, Stéfanos Tsitsipas a créé la surprise. A la suite d'une grosse bataille de cinq sets, le jeune grec (22 ans) est venu à bout du numéro deux mondial (3-6, 2-6, 7-6, 6-4, 7-5). Tout juste deux semaines plus tard, Stéfanos Tsitsipas n'a pas oublié l'exploit qu'il a réalisé. Avant son entrée en lice à Rotterdam, le natif d'Athènes est revenu sur sa victoire marquante face à Rafael Nadal.

Tsitsipas ne veut pas s'enflammer après avoir battu Nadal