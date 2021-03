Tennis

Tennis : Tsonga dresse un premier bilan après son grand retour !

Publié le 3 mars 2021 à 16h35 par A.D.

Victime de gros pépins physiques pendant plus d'une année, Jo-Wilfried Tsonga a fait son grand retour à l'Open Sud de France. Après avoir retrouvé la compétition, le Manceau a fait un premier bilan de sa reprise sur les courts.

Alors qu'il a subi des blessures sérieuses à répétition, Jo-Wilfried Tsonga a été écarté des courts pendants plus d'un an. De retour à l'Open Sud de France, le Manceau a été éliminé en simple par Sebastian Korda dès son entrée en lice et est parvenu à se hisser jusqu'en quart de finale en double aux côtés d'Ugo Humbert. Lors d'un entretien accordé au Parisien , Jo-Wilfried Tsonga s'est livré sur son grand retour et a jugé ses performances à Montpellier.

«Le premier enseignement, c'est que je n'ai pas un match entier dans les jambes»