Tennis : Le message fort de Benoit Paire après le forfait de Djokovic à Miami !

Publié le 20 mars 2021 à 11h35 par T.M.

Finalement, Novak Djokovic a décidé de ne pas disputer le prochain tournoi de Miami. Un choix qui n’a pas manqué de faire réagir Benoit Paire.

Dans le contexte actuel, le monde du tennis est également totalement bouleversé. Pour les joueurs, il faut adapter son calendrier, mais aussi se faire à des prize money moins élevés qu’auparavant. D’ailleurs, Benoit Paire avait tenu à souligner cela en étant l’auteur d’une sortie tonitruante. « La seule chose à laquelle je pense, c’est sortir de la bulle. C’est le seul objectif que j’ai à chaque tournoi. J’arrive, je prends un peu d’argent et je pars au tournoi suivant : je fais mon boulot. Ce qui est surprenant avec le circuit actuel, c’est qu’il y a beaucoup de bénéfices à perdre. Là, si tu gagnes un ATP 250, tu n’empoches plus que 30 000 dollars. Moi, avec des bye, j’ai pris 10 000 à chaque fois en perdant directement. Pourquoi t’arracher comme un dingue pour gagner à peine plus », avait lâché Paire.

« Il y a un problème en ce moment sur le circuit »