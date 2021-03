Tennis

Tennis : Craintes, avenir... Les confidences du clan Djokovic !

Publié le 18 mars 2021 à 11h35 par La rédaction

Entraîneur de Novak Djokovic avec Goran Ivanisevic, Marian Vajda a retracé la carrière de Novak Djokovic, toujours en quête de records.

Vainqueur du premier Grand Chelem de la saison, à l’Open d’Australie, Novak Djokovic règne au sommet du classement ATP. Ce lundi, le Serbe a entamé sa 312 semaine au poste de numéro un mondial, nouveau record absolu. Djokovic avait atteint cette place pour la première fois en juillet 2011, juste après sa victoire à Wimbledon. Pourtant à cette période, l’entourage du joueur ne cachait pas ses craintes.

« Je sais qu’il peut battre plus de records, il est très motivé »