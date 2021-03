Tennis

Tennis : La FFT sort du silence sur le cas Benoît Paire !

Publié le 29 mars 2021 à 17h35 par La rédaction mis à jour le 29 mars 2021 à 17h37

Depuis quelques jours, Benoît Paire crée la polémique pour ses sorties osées. Néanmoins, la FFT a annoncé ne pas vouloir prendre de sanctions contre le Français pour le moment.

De par son attitude totalement désinvolte sur et en dehors des cours ces derniers temps, Benoît Paire a fait l’objet d’un énorme bad buzz. Le numéro 33 au classement ATP a provoqué l’indignation de quelques-uns des grands noms du monde du tennis comme Chris Evert, Andy Roddick, Toni Nadal ou encore Marion Bartoli. Cette dernière avait d’ailleurs montré une grande volonté de voir Benoît Paire être sanctionné pour ses écarts. Mais la Fédération Française de Tennis (FFT) n’aurait pas prévu d’agir contre le Français pour le moment.

« Nous ne prendrons pas de position dans l’immédiat »