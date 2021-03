Tennis

Tennis : Attitude, suspension... La réponse de Benoît Paire à Marion Bartoli !

Publié le 28 mars 2021 à 15h35 par K.V.

Entre Marion Bartoli et Benoît Paire, le torchon brûle à nouveau et ce n'est pas le tennisman français qui va s'empêcher de répondre aux propos de l'ancienne joueuse. Au contraire...

« Son comportement nuit au tennis. Quand les jeunes voient que tu peux faire ça en toute impunité, ça me pose problème. L'ATP doit prendre ses responsabilités. » Au cours d'un débat organisé par Tennis Majors , Marion Bartoli s'est montrée agacée par l'attitude désinvolte de Benoît Paire, à tel point qu'elle aimerait qu'il soit sanctionné. Un constat qu'elle partage avec bon nombre de personnes sur la planète tennis et pourtant, Benoît Paire ne semble pas prendre conscience de ses erreurs. Le Français a d'ailleurs adressé une réponse à Marion Bartoli.

« Je ne vois pas pourquoi j’aurais une suspension... »