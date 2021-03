Tennis

Tennis : Marion Bartoli s'agace face à l'attitude de Benoît Paire !

Publié le 28 mars 2021 à 12h35 par K.V.

Alors que les réactions concernant l'attitude déplacée de Benoît Paire s'enchaînent, Marion Bartoli est venue rajouter son grain de sel.

Si l'attitude de Benoît Paire permet d'alimenter les réseaux sociaux et d'en faire rire plus d'un, elle a également le don d'en agacer de nombreux autres. Que ce soit sur les courts ou en dehors, le tennisman français ne cesse d'enchaîner les débordements et les sorties médiatiques remarquées. Visiblement lassé de sa situation, Benoît Paire a récemment déclaré, dans un entretien accordé à L'Équipe : « La seule chose à laquelle je pense, c’est sortir de la bulle. C’est le seul objectif que j’ai à chaque tournoi. J’arrive, je prends un peu d’argent et je pars au tournoi suivant : je fais mon boulot. Ce qui est surprenant avec le circuit actuel, c’est qu’il y a beaucoup de bénéfices à perdre. Là, si tu gagnes un ATP 250, tu n’empoches plus que 30 000 dollars. Moi, avec des bye, j’ai pris 10 000 à chaque fois en perdant directement. Pourquoi t’arracher comme un dingue pour gagner à peine plus (…) Si le tennis c’est devenu ça, c’est la vie, mais ce n’est pas ma vie. Je ne vais pas continuer longtemps comme ça. » Une sortie qui a provoqué de nombreuses réactions, qui ne semblent pas atteindre le principal concerné, dont la dernière en date, celle de Marion Bartoli.

« L'ATP doit prendre ses responsabilités »