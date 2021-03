Tennis

Tennis : Les confidences du clan Djokovic sur son état d'esprit !

Publié le 29 mars 2021 à 15h35 par La rédaction

Entraîneur de Novak Djokovic, Goran Ivanisevic est revenu sur sa première rencontre avec le joueur serbe et en a dit plus sur l’état d’esprit qui l’habite durant les matches.

Novak Djokovic n’est pas aussi populaire que Roger Federer et Rafael Nadal, mais son palmarès est tout aussi impressionnant. Agé de 33 ans, le joueur serbe a remporté l’Open d’Australie en janvier dernier, son 18 ème Grand Chelem. Il est seulement à deux titres du record détenu par Federer et Nadal. Numéro un mondial, Djokovic a déclaré forfait pour le tournoi de Miami afin de se préparer pour la saison sur terre battue et notamment pour Roland-Garros.

« Djokovic est comme un lion »