Tennis

Tennis : Le message fort du clan Federer pour Roland-Garros !

Publié le 9 avril 2021 à 10h35 par T.M.

Suite au report de Roland-Garros, cela pourrait bouleverser le calendrier de plusieurs joueurs. Cela pourrait-il également être le cas pour Roger Federer ?

Il y a quelques semaines, Roger Federer a enfin fait son retour sur le circuit du côté de Doha. Désormais, le Suisse étudie sur quels tournois s’aligner avec notamment comme grands objectifs Wimbledon et les Jeux Olympiques. Alors que Federer a bien évidemment envie de briller chez lui, au Grand Chelem londonien, ses plans pourraient pourquoi pas changer suite au report de Roland-Garros. Désormais, il n’y a plus que deux semaines entre la fin du Grand Chelem parisien et le début de Wimbledon. De quoi nuire à la présence de Federer à la Porte d’Auteuil ?

« La meilleure des préparations pour Wimbledon »