Tennis : Djokovic se livre à l’approche de Roland-Garros !

Publié le 26 mai 2021 à 15h35 par La rédaction

Alors que le début de Roland-Garros approche, Novak Djokovic a donné quelques indications concernant ses préférences sur les surfaces de jeu. La terre battue est ce qu'apprécie le moins le Serbe.

Roland-Garros débutera ce dimanche. Naturellement, les meilleurs joueurs veulent être au maximum de leur forme pour le tournoi du Grand Chelem de Paris. Certains continuent même leur préparation en enchaînant les tournois, comme Novak Djokovic. Après sa finale perdue à Rome contre Rafael Nadal, le Serbe s’est lancé dans une nouvelle compétition, à Belgrade. Mais alors que la grande échéance approche, le numéro 1 mondial a donné ses préférences concernant les surfaces de jeu. Et ses adversaires pourraient sûrement tirer profit de ces informations.

« La terre battue est imprévisible, et parfois pour mon style de jeu (...) elle peut être assez difficile »