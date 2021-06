Tennis

Tennis : Les révélations de Federer sur sa réussite au très haut niveau !

Publié le 5 juin 2021 à 14h35 par La rédaction

A bientôt 40 ans, Roger Federer n’a pas dit son dernier mot. Qualifié pour le 3e tour de Roland-Garros, le Suisse a expliqué comment réussir au haut niveau.

Bien qu’il ne soit plus aussi présent sur les courts que durant ses grandes années, Roger Federer a tenu à participer à l’édition 2021 de Roland-Garros et s’est même qualifié pour le 3e tour après sa victoire contre Marin Čilić. Alors qu’il aura 40 ans en août prochain, le Suisse vit peut-être ses derniers moments sur le circuit professionnel. Avec son recul, il est revenu sur les éléments qui lui ont permis de réussir au très haut niveau.

L’importance de l’entourage