Tennis : Nadal, Djokovic... Les révélations de Guy Forget sur la dérogation inattendue

Publié le 12 juin 2021 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 12 juin 2021 à 19h40

Les fans de tennis se sont régalés ce vendredi, lors de la demi-finale à Roland-Garros opposant Novak Djokovic et Rafael Nadal. Un match de très haut niveau, avec un public qui a eu le droit de rester jusqu’à la fin du match au-delà du couvre-feu. Une dérogation faite par l’Élysée qui a ravi le directeur du tournoi, Guy Forget.

Ce vendredi s’opposaient deux légendes du tennis en demi-finale de Roland-Garros. Novak Djokovic est venu à bout de Rafael Nadal au terme d’un combat incroyable. Le Serbe a pour la deuxième fois de sa carrière éliminé l’Espagnol à Paris, et rejoint le Grec Stefanos Tsitsipas en finale à Roland-Garros. Un match d’anthologie que les spectateurs ont pu admirer jusqu’au bout, puisqu’une dérogation a été faite par l’Élysée pour que le match se termine avec des fans, même si le couvre-feu était dépassé. Guy Forget, directeur du tournoi, s’est exprimé sur cette décision et n’a pas caché sa joie.

« Cette nouvelle a fait vraiment du bien »