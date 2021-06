Tennis

Tennis - Roland-Garros : Djokovic, Nadal, Federer… Le clan Tsitsipas a tranché pour le titre de GOAT !

Publié le 13 juin 2021 à 9h35 par La rédaction

Alors qu'il s'apprête à affronter Stéfanos Tsitsipas pour la finale de Roland-Garros ce dimanche, Novak Djokovic a l'opportunité de recoller un peu plus à Rafael Nadal et Roger Federer au nombre de titres en Grand Chelem. Pour Patrick Mouratoglou, il n'y a aucun doute : le Serbe est le meilleur du Big 3.

Ce dimanche, Novak Djokovic aura l’opportunité d’aller chercher un 19e sacre en Grand Chelem puisqu’il disputera la finale de Roland-Garros contre Stéfanos Tsitsipas. Le Serbe se rapprochera donc un peu plus de Rafael Nadal et Roger Federer, tout deux à égalité avec 20 titres, s’il parvient à venir à bout du Grec. De par leur talent sur le court, les trois joueurs, que l’on surnomme le Big 3, ont dominé le monde du tennis d’un main de maître pendant de nombreuses années. Ainsi, lorsqu’il faut en sortir un du lot, le débat fait rage. Néanmoins, le clan Tsitsipas a les idées très claires sur la question.

« Djokovic, c’est le meilleur des trois »