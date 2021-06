Tennis

Tennis : Viktor Troïcki s’enflamme pour Novak Djokovic !

Publié le 16 juin 2021 à 14h35 par La rédaction

Sacré à Roland-Garros cette année, Novak Djokovic rentre encore un peu plus dans la légende du tennis et ne compte pas s’arrêter là. Son ami Viktor Troïcki s’est exprimé sur le statut du numéro un mondial, et pense qu’il sera bientôt considéré comme le meilleur joueur de tous les temps.

Vainqueur pour la deuxième fois de sa carrière à Roland-Garros dimanche dernier, Novak Djokovic inscrit de plus en plus son nom dans la légende. Avec 19 tournois du Grand Chelem au compteur, le Serbe est tout près d’égaler le record de 20 trophées détenu par Rafael Nadal et Roger Federer, et pourquoi pas de le dépasser. En ayant remporté les deux premiers Grand Chelem de l’année, Novak Djokovic est bien parti pour battre des records et continuer d’écrire sa légende. Son ami et compatriote Viktor Troïcki s’est exprimé sur la place du numéro un mondial dans la hiérarchie de l’histoire du tennis.

« Gagner Roland‐Garros comme il l’a fait confirme juste qu’il sera le meilleur joueur de tous les temps »