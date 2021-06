Tennis

Tennis : Les confidences de Toni Nadal sur Rafael Nadal !

Publié le 20 juin 2021 à 21h35 par La rédaction

Alors que Rafael Nadal a déclaré forfait pour Wimbledon et les JO de Tokyo, son oncle, Toni Nadal, s’est exprimé récemment sur leur relation. L’entraineur espagnol a notamment évoqué la période où il entrainait son neveu.

Rafael Nadal ne semble pas avoir bien digéré mentalement et physiquement sa défaite en demi-finale à Roland-Garros contre Novak Djokovic. Le Majorquin a en effet déclaré forfait pour Wimbledon ainsi que les JO de Tokyo, le tennisman espagnol préfère écouter son corps et se ménager pour sa fin de carrière. À 35 ans, Rafael Nadal ne sera plus jamais le même joueur physiquement, et cette décision nous le confirme. Son oncle et ancien coach Toni Nadal, s’est récemment exprimé sur leur relation et son rôle de coach auprès de son neveu.

« Je n’ai jamais été un entraîneur complaisant avec mon neveu »