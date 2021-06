Tennis

Tennis : La déclaration fracassante de Jo-Wilfried Tsonga sur son avenir !

Publié le 30 juin 2021 à 23h35 par La rédaction

Eliminé de Wimbledon dès son entrée dans la compétition, Jo-Wilfried Tsonga a admis qu’il venait peut-être de vivre ses dernières minutes sur le gazon anglais.

La fin semble se rapprocher pour Jo-Wilfried Tsonga. Ce mercredi, le tennisman français s’est incliné en cinq sets contre le Suédois Mikael Ymer pour son entrée à Wimbledon. Une défaite au goût amer car cette quinzaine anglaise était peut-être la dernière pour Tsonga. A 36 ans, le vainqueur de la Coupe Davis 2017 est toujours fragile physiquement et les résultats ne suivent plus.

« C’était peut-être mes derniers points ici alors j'ai essayé d'en profiter »