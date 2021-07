Tennis

Tennis : Novak Djokovic annonce la couleur pour les JO !

Publié le 3 juillet 2021 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 3 juillet 2021 à 19h38

Toujours en lice à Wimbledon pour remporter son vingtième tournoi du Grand Chelem, Novak Djokovic s’est exprimé sur sa participation aux Jeux olympiques. Après sa victoire contre Denis Kudla au troisième tour, le tennisman serbe s’est dit motivé et impatient de jouer à Tokyo.

Facile vainqueur de l’Américain Denis Kudla au troisième tour de Wimbledon ce vendredi, Novak Djokovic impressionne et fait figure de grand favori pour décrocher son vingtième tournoi du Grand Chelem. En confiance sur le gazon londonien, le tennisman serbe affrontera Cristian Garin pour son huitième de finale à Londres. Après sa rencontre vendredi, Novak Djokovic s’est exprimé sur une échéance qui l’attend cet été, les Jeux olympiques. Le Serbe s’est dit motivé à l’idée de représenter son pays à Tokyo.

« Je suis très motivé pour jouer aux Jeux Olympiques »