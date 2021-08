Tennis

Tennis : La joie de Rafael Nadal pour ses débuts à Washington !

Publié le 5 août 2021 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 5 août 2021 à 20h37

Après avoir battu Jack Sock ce jeudi à Washington, Rafael Nadal a remercié le public américain pour l’accueil chaleureux qu'il a reçu.

De retour à la compétition près de deux mois après son élimination à Roland Garros, Rafael Nadal a gagné dès son entrée en lice contre Jack Sock. Une victoire rassurante pour l’Espagnol qui doit se relancer après la frustration connue à Paris. Et pour cela, Nadal pourra compter sur le public de Washington qui n’a pas cessé de le soutenir, malgré le fait qu’il affrontait un Américain. Après la rencontre, le numéro 3 mondial a remercié ses supporters du jour.

« La foule a été incroyable »