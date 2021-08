Tennis

Tennis : L'énorme message de l'entraîneur de Djokovic !

Publié le 10 août 2021 à 19h35 par La rédaction

Auteur d'une saison stratosphérique, Novak Djokovic interroge autant qu'il fascine. Son entraîneur délivre quelques bribes de la routine et du caractère d'un joueur pas comme les autres.

Novak Djokovic connaît cette année la consécration d'une carrière hors-normes. Grâce à ses succès à l'Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon, le Serbe a rejoint Roger Federer et Rafael Nadal au Panthéon des vainqueurs des tournois du Grand Chelem. De son premier succès à Melbourne en 2008 face à Jo-Wilfried Tsonga (4-6, 6-4, 6-3, 7-6) à sa 20e couronne à Wimbledon cette année face à Matteo Berrettini (6-7 6-4 6-4 6-3), Novak Djokovic n'a cessé d'impressionner

Le coach de Djoko rend hommage à son poulain