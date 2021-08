Tennis

Tennis : Alexander Zverev brise la malédiction !

Publié le 19 août 2021 à 17h35 par La rédaction

Enfin vainqueur à Cincinnati, Alexander Zverev est revenu sur cette victoire. L’Allemand a aussi laissé éclater sa joie après avoir entendu son nom associé à sa médaille d’or olympique.

Après six matchs sans victoire, Alexander Zverev a enfin brisé la malédiction de Cincinnati. Contre Lloyd Harris, le sud-africain, le néo champion olympique allemand n’a eu besoin que de deux sets pour se qualifier au tour suivant. En 8ème de finale, Zverev affrontera Guido Pella. Et juste après sa victoire, Alexander Zverev s’est d’abord satisfait de ce succès, avant de s’exprimer sur l’émotion ressentie au moment d’entendre son nom avec l’appellation « médaillé d’or olympique ».

«Le speaker a dit "médaillé d’or olympique", ça m’a donné la chair de poule»