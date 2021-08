Tennis

Tennis : Alexander Zverev allume le format de la Coupe Davis !

Publié le 12 août 2021 à 16h35 par La rédaction

Après avoir représenté l’Allemagne avec brio aux Jeux Olympiques, Alexander Zverev ne le fera pas pour la Coupe Davis, la faute au nouveau format qu’il juge trop exigeant.

Tout juste médaillé d’or aux Jeux Olympiques de Tokyo, Alexander Zverev a prouvé au monde entier qu’il faisait partie des meilleurs joueurs du circuit. Brillant face à Novak Djokovic en demi-finale, il a ensuite facilement disposé de Kharen Khachanov en finale. A 24 ans, Alexander Zverev a amené son pays sur le toit de l’Olympe. Mais en décembre prochain, l’Allemand ne représentera pas la Mannschaft en Coupe Davis. Une grosse décision qui s’explique simplement : le calendrier trop chargé.

« Je suis humain et il me faut des vacances »