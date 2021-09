Tennis

Tennis : Lucas Pouille fait le point après sa défaite à l’US Open !

Publié le 1 septembre 2021 à 18h35 par La rédaction

Après s’être incliné au 1er tour de l’US Open, Lucas Pouille a avoué se sentir mieux et reste optimiste pour la suite de sa saison.

Défait au 1er tour de l’US Open par l’Espagnol Albert Ramos-Vinolas, Lucas Pouille est sorti frustré du court de Flushing Meadows. De retour après une longue absence, le Français s‘était rassuré sur le tournoi de Winston-Salem en disposant facilement de Feliciano Lopez. Le vainqueur de la Coupe Davis 2017 est retombé au-delà de 100ème place mondiale et doit désormais se battre pour intégrer les tableaux finaux des tournois.

« Je garde la tête haute, je garde l'envie et la détermination »