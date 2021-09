Tennis

Tennis : Gaël Monfils se confie sur sa forme physique !

Publié le 1 septembre 2021 à 12h35 par La rédaction

Vainqueur lors de son entrée en lice à l’US Open, Gaël Monfils est très bien entré dans son tournoi. De bonne augure pour la suite de la compétition, surtout que le tennisman français a la forme.

De retour à un très bon niveau avant le début de l’US Open, Gaël Monfils a confirmé sa forme en s’imposant facilement en trois sets contre Federico Coria, le tennisman argentin. A 35 ans, Monfils a l’occasion de marquer les esprits pour l’une des dernières fois aux Etats-Unis. Après sa rencontre maîtrisée de A à Z, Gaël Monfils s’est confié sur sa forme, tout en ayant un petit mot pour le public de l’US Open qu’il apprécie tout particulièrement.

« Il y a une ambiance de dingue »