Tennis

Tennis : Novak Djokovic hué par le public ? Il répond !

Publié le 1 septembre 2021 à 10h35 par La rédaction mis à jour le 1 septembre 2021 à 10h36

Vainqueur difficile de Holger Rune en 4 sets, Novak Djokovic a dû faire face à un public hostile, surtout lors de la seconde manche.

Pour son entrée en lice à l’US Open, Novak Djokovic en aura bavé. Opposé à Holger Rune, le Serbe s’est imposé en 4 sets. Mais après avoir remporté la première manche, Djokovic a concédé la seconde, ce qui a entraîné les encourageants du public envers… Holger Rune. Habitué à ce type d’ambiance hostile, le numéro 1 mondial n’a pas flanché et a assuré l’essentiel derrière. Une victoire maîtrisée mais qui confirme une chose : Novak Djokovic n’est pas imbattable. Après la rencontre, le tennisman de 34 ans est revenu sur l’ambiance.

« Ce n'était pas une atmosphère facile à gérer »