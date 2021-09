Tennis

Tennis : Novak Djokovic en remet une couche sur le débat du GOAT !

Publié le 3 septembre 2021 à 11h35 par La rédaction

Après sa victoire au second tour de l’US Open, Novak Djokovic a de nouveau été interrogé sur le débat du GOAT, et il a répondu avec beaucoup d'enthousiasme.

Déjà vainqueur de trois tournois du Grand Chelem cette année, Novak Djokovic est en route pour s’adjuger le dernier de la saison. Déjà qualifié pour le troisième tour de l’US Open, le Serbe maîtrise totalement son sujet, même s’il n’est pas imbattable, en témoigne sa performance aux JO. En attendant, Djokovic est toujours le grand favori. Et en cas de victoire, il deviendrait le tennisman le plus titré de tous les temps, dépassant ainsi Rafael Nadal et Roger Federer. Après sa victoire contre Tallon Griekspoor, le numéro 1 mondial s’est de nouveau confié sur le débat du GOAT .

« La rivalité entre les trois grands est phénoménale pour notre sport »