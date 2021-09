Tennis

Tennis : Novak Djokovic avertit ses adversaires de l'US Open !

Publié le 9 septembre 2021 à 21h35 par La rédaction

Avant de disputer sa demi-finale contre Alexander Zverev, Novak Djokovic a expliqué qu’il était plus que jamais prêt à disputer 5 manches pour rallier la finale.

De nouveau qualifié dans le dernier carré de l’US Open, Novak Djokovic est bien parti pour réaliser l’exploit de remporter tous les tournois du Grand Chelem. Une performance réalisée jusqu’ici une seule fois dans l’histoire par Rod Laver. Ce vendredi, le Serbe disputera sa demi-finale contre Alexander Zverev, son bourreau aux Jeux Olympiques. Interrogé en conférence de presse, Djokovic a expliqué qu’il était plus que jamais prêt à disputer 5 manches.

« Je serai prêt à affronter cinq sets, cinq heures, tout ce qu’il faudra. C’est pour cela que je suis ici »