Tennis : Nadal, Federer... L'énorme fierté de Gaël Monfils !

Publié le 2 octobre 2021 à 22h35 par La rédaction

En battant Marcos Giron lors du tournoi de Sofia, Gaël Monfils s'est qualifié pour une nouvelle finale. Après ce résultat, le joueur français a évoqué sa fierté.

Après avoir vécu une première partie de saison cauchemardesque, Gaël Monfils a retrouvé son niveau en cette fin d’année. Performant au service et en coup droit, le Français n’a fait qu’une bouchée de l’Américain Marcos Giron (7/5 6/0) en demi-finale du tournoi de Sofia. Ce dimanche, le numéro 20 à l’ATP affrontera l’Italien Jannick Sinner, qui l’avait battu à l’US Open. Une nouvelle finale, qui permet à Gaël Monfils de rejoindre Roger Federer et Rafael Nadal.

« Je suis flatté d'être avec eux »