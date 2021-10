Tennis

Tennis : Djokovic, Nadal, Federer… Les confidences de Guy Forget sur l’avenir du tennis !

Publié le 1 octobre 2021 à 17h35 par La rédaction mis à jour le 1 octobre 2021 à 17h40

Même si d’ici quelques années, les joueurs du Big 3 ne fouleront plus les courts du circuit, la relève attend de pied ferme. C’est ce qu’a évoqué Guy Forget, pas inquiet pour la suite du tennis mondial.

Les membres du Big 3 sont plus proches de la fin de leur carrière que du début. Et pour les suppléer, il faudra que plusieurs joueurs prennent la relève rapidement. La nouvelle génération du tennis dont font partie Daniil Medvedev ou Stefanos Tsistipas semble prendre le pas sur Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer. Guy Forget n’est quant à lui pas inquiet sur la tournure des événements et est quasiment certain qu’une passation de pouvoir aura lieu.

« Wimbledon et Roland Garros sont des événements incontournables qui vont continuer à faire vibrer les jeunes joueurs »