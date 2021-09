Tennis

Tennis : Covid, règles... Le coup de gueule de ce joueur français !

Publié le 30 septembre 2021 à 23h35 par La rédaction

En raison de l’épidémie de Covid-19, les joueurs et joueuses de tennis doivent respecter depuis plusieurs mois de nombreuses règles sanitaires. De quoi éveiller la colère de Corentin Moutet.

Depuis plusieurs mois désormais, les joueurs du circuit sont confrontés à des règles sanitaires très strictes. Lors de Roland-Garros par exemple, ils devaient se contenter de faire le trajet entre leur hôtel et la Porte d’Auteuil et avaient l’interdiction de sortir de cette bulle. Présent à l’Open d’Orléans, Corentin Moutet s’est plaint de ses règles en pointant du doigt les divergences entre la France et les Etats-Unis.

« Les choses pourraient être mieux faites, plus dans le sens des joueurs pour préserver leur santé, ce qui n’est pas fait »