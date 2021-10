Tennis

Tennis : Monfils explique sa défaite contre Zverev !

Publié le 14 octobre 2021 à 18h35 par A.D.

Opposé à Alexander Zverev en huitièmes de finale du tournoi d'Indian Wells, Gaël Monfils n'a pas fait le poids. Après sa défaite en deux petits sets, le Français a reconnu la supériorité de son adversaire.

Ce jeudi, Gaël Monfils avait la lourde tâche de se frotter à Alexander Zverev. Et il n'a pas su créer la surprise. Opposé au numéro 4 mondial en huitièmes de finale du tournoi d'Indian Wells, le Français s'est incliné en deux petits sets (6-1, 6-3). Dans des propos rapportés par L'Equipe , Gaël Monfils a donné son analyse du match après la rencontre, avouant qu'Alexander Zverev lui avait été nettement supérieur.

«Le mec, c'est la crème de la crème, il m'a écrasé»