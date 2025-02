PSG : «Il en a pris dans la tronche», il se lâche en direct sur Luis Enrique

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après un début de saison intéressant, mais dans lequel le PSG s’est rapidement trouvé en difficulté, Luis Enrique a été sous le feu des critiques, notamment pour le manque de réalisme de son équipe. Si désormais, le club de la capitale surfe sur une très belle dynamique, Jérôme Rothen estime que le coach parisien a subi beaucoup de reproches, mais a réussi à les surmonter.

Le PSG arrive à un moment charnière de sa saison. Invaincu en Ligue 1 et ayant étrillé Brest en barrages de la Ligue des Champions (10-0 sur l’ensemble des deux matchs), le club francilien a poursuivi sur sa très belle dynamique. Enchaînant les succès avec la manière, la formation de Luis Enrique a vu sa côte se rehausser au cours de la saison.

PSG : La signature «venue du coeur» qui régale Luis Enrique

➡️ https://t.co/cl6ZzOQz1S pic.twitter.com/3O9AhogPrj — le10sport (@le10sport) February 28, 2025

Luis Enrique a été pointé du doigt

Car au cours des premiers mois, notamment en Ligue des Champions, l’efficacité parisienne devant les buts a été vivement critiquée. Au bord de l’élimination en C1, le PSG a été pointé du doigt, et Luis Enrique critiqué. Si désormais, les consignes tactiques de l’Espagnol lui valent des louanges, Jérôme Rothen n’oublie pas que ce dernier a parfois subi des constats injustifiés, d’autant que l’ancien sélectionneur de la Roja n’a jamais trahi ses idées de jeu.

« Avec toutes les critiques qu’il a pu prendre dans la tronche depuis qu’il est là, je pense qu’il a beaucoup de mérite »

« Celui qui marque les esprits, qui gagne, et qui est bien parti pour tout gagner cette année, c’est Luis Enrique. Avec toutes les critiques qu’il a pu prendre dans la tronche depuis qu’il est là, je pense qu’il a beaucoup de mérite d’avoir ses résultats, d’avoir garder le cap dans ce qu’il voulait mettre en place, et on a désormais l’impression que le PSG c’est une machine de guerre. Enfin, ce n’est pas une impression puisqu’ils écrasent tout », a affirmé l’ancien joueur du PSG (2004-2010) ce vendredi dans son émission Rothen S’enflamme. Le choc européen face à Liverpool pourrait encore davantage confirmer cette tendance...