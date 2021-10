Tennis

Tennis : Vaccin, Covid… Andy Murray prend clairement position avant l’Open d’Australie !

Publié le 14 octobre 2021 à 10h35 par B.C.

Alors que l’Open d’Australie pourrait être réservé aux joueurs vaccinés contre la Covid-19, Andy Murray a clairement pris position sur le sujet.

Le débat concernant la vaccination contre la Covid-19 prend de l’ampleur dans le monde du tennis, à trois mois du début de l’Open d’Australie (17-30 janvier). En effet, la presse du pays explique que l'Etat de Victoria souhaiterait rendre obligatoire le vaccin pour tous les participants, ce qui pourrait ainsi provoquer les forfaits de certains joueurs, à commencer par Novak Djokovic. Dans des propos relayés par We Love Tennis , Andy Murray se range du côté des décideurs australiens, appelant les personnes non-vaccinées à prendre leurs responsabilités.

« Ce serait formidable si plus de joueurs étaient vaccinés »