Tennis

Tennis : Nadal, Djokovic... Ce gros témoignage sur Roger Federer !

Publié le 16 octobre 2021 à 21h35 par La rédaction

Du haut de ses 40 ans, Roger Federer a connu de nombreux adversaires au cours de sa carrière. Le Suisse est d'ailleurs invaincu contre Fernando Verdasco. Néanmoins, l'Espagnol affirme qu'il aurait pu battre l'octuple vainqueur de Wimbledon s'il avait plus joué contre lui.

De par sa carrière et son talent sur le court, Roger Federer fait logiquement partie du débat autour du GOAT du tennis. Ses victoires importantes et ses 20 sacres en Grand Chelem ont fait du joueur de 40 ans l’un des meilleurs de ce sport et un adversaire redoutable sur le terrain. Au cours de sa carrière, Roger Federer a eu à faire face à de nombreux joueurs. Le Suisse s’est montré plus à l’aise contre certains que contre d’autres. Néanmoins, Fernando Verdasco affirme qu’il aurait pu battre Roger Federer.

« Si je l’avais joué autant de fois que Nadal, je l’aurai au moins remporté une fois »