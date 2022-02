Tennis

Tennis : Les explications de Wawrinka sur le retour tardif de Federer !

Publié le 20 février 2022 à 20h35 par La rédaction

Alors qu’aucune date n’a encore été communiquée concernant le retour à la compétition de Roger Federer, son compatriote Stan Wawrinka a tenu à expliquer pourquoi cela se faisait attendre.

Blessé depuis le mois d’août 2021, Roger Federer, qui a dû subir une troisième opération du genou droit, n’est toujours pas fixé concernant son retour sur les courts. Alors que l’octuple vainqueur de Wimbledon a annoncé récemment qu’il en saurait plus au mois d’avril, ses fans s’impatientent. Son compatriote Stan Wawrinka, lui aussi blessé, a tenu à expliquer pourquoi cela se faisait attendre.

«C’est impossible de savoir pour l’instant»