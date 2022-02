Tennis

Tennis : La drôle de déclaration d’Auger-Aliassime sur Federer !

Publié le 20 février 2022 à 15h35 par La rédaction

Interrogé sur le « GOAT de la logistique » avant la finale de l’Open 13 de Marseille, Félix Auger-Aliassime a directement mentionné Roger Federer.

Une petite semaine après avoir remporté son premier titre à Rotterdam, Félix Auger-Aliassime profite du moment et poursuit sur sa lancée. A Marseille, le Canadien continue de régaler et s’est qualifié pour la finale de l'Open 13 où il défiera Andrey Rublev. Juste avant d’en découdre, Félix Auger-Aliassime a été interrogé par We Are Tennis dans un entretien un peu décalé. L’occasion de glisser un mot gentil à Roger Federer.

« Roger doit être pas mal »