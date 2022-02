Tennis

Tennis : Les mots forts de Tsonga sur son futur adversaire à Marseille !

Publié le 17 février 2022 à 13h35 par B.L.

Ce jeudi, Jo-Wilfried Tsonga va affronter Félix Auger-Aliassime à l'occasion des huitièmes de finale de l'Open 13 qui se déroule à Marseille. Avant le match, le Français a grandement encensé le Canadien de 21 ans.

Un choc générationnel va avoir lieu ce jeudi sur le court central de l'Open 13. À 36 ans, Jo-Wilfried Tsonga va se retrouver face à Félix Auger-Aliassime, âgé de seulement 21 ans, en huitièmes de finale du tournoi qui a lieu à Marseille. Le Canadien, qui vient de remporter l'ATP 500 de Rotterdam, est destiné à un grand avenir. Jo-Wilfried Tsonga n'a alors pas manqué de complimenter son futur adversaire.

« Je suis certain qu’il peut faire tomber encore certaines barrières et aller encore plus haut »