Tennis

Tennis : La dernière victime de Nadal lui rend un bel hommage !

Publié le 27 février 2022 à 14h35 par La rédaction

Vainqueur de l’ATP d’Acapulco, Rafael Nadal a remporté son troisième titre de la saison et est toujours invaincu en 2022. Cameron Norrie, sa dernière victime, est revenu sur cette finale.

A 35 ans, Rafael Nadal réalise l’un des meilleurs débuts d’année de sa carrière. Vainqueur de l’Open d’Australie au bout du suspens, l’Espagne a remis ça à Acapulco. Ce qui donne 15 victoires en autant de rencontres en 2022, rien que ça. Tombeur de Cameron Norrie en finale, Rafael Nadal a remporté son troisième titre de la saison. A quelques mois de Roland-Garros, le tennisman le plus titré de l’histoire en Grand Chelem semble de retour à son meilleur niveau.

« On a l’impression qu’il n’y a aucune solution pour le battre »