Tennis

Tennis : La terrible sortie de Benoît Paire après son élimination à Indian-Wells !

Publié le 12 mars 2022 à 19h35 par La rédaction

Malgré quatre balles de match, Benoît Paire s'est incliné face à l'Allemand Dominik Koepfer au premier tour du Master 1000 d'Indian Wells. Le joueur a reconnu des défaillances mentales.

Opposé à Dominik Koepfer (51ème au classement) au premier tour du Master 1000 d'Indian Wells, Benoît Paire a été plutôt bien loti. Auteur d’un début de saison compliqué, le joueur français, redescendu à la 53ème place mondiale, avait débuté idéalement la rencontre, prenant vite l’ascendant sur son adversaire. Paire menait 6/2 5/2 et servait pour le match. C’est à ce moment que le Français s’est écroulé. Il a finalement perdu le second set, mais aussi le match (2/6 7/5 6/4). Après la rencontre, il a exprimé son désarroi.

« La seule chose à laquelle je pense, c’est que je peux perdre »