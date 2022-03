Mercato : McGregor fait une offre à Abramovich pour racheter Chelsea !

Foot - Mercato - Chelsea

Proche de Vladimir Poutine, Roman Abramovich a décidé de mettre en vente Chelsea à cause des pressions subies vis-à-vis du conflit ukraino-russe. Sur son compte Twitter, Conor McGregor a annoncé qu'il offrait 1,8 milliards d'euros pour racheter le club emmené par Thomas Tuchel.

Ce mercredi, Roman Abramovich a fait une annonce tonitruante. En effet, le propriétaire de Chelsea a communiqué qu'il vendait le club londonien . « Je voudrais répondre aux spéculations des médias de ces derniers jours concernant Chelsea FC. Comme je l'ai déjà dit, j'ai toujours pris des décisions en ayant à cœur le meilleur intérêt du club. Dans la situation actuelle, j'ai donc pris la décision de vendre le club, car je pense que c'est dans le meilleur intérêt du club, des fans, des employés, ainsi que des sponsors et partenaires du club » , a-t-il écrit sur le site officiel des Blues . Et cette déclaration n'a pas échappée à Conor McGregor, puisqu'il a annoncé sur Twitter qu'il proposait une offre XXL pour racheter Chelsea à Roman Abramovic. « Je propose donc mon offre de 1,5 milliard de livres (ndlr : 1,8 milliards d'euros) », a-t-il posté sur le réseau social ce vendredi soir. Reste à savoir s'il compte vraiment soumettre cette offre au propriétaire des Blues .

I hereby put forward my offer of £1.5bn. https://t.co/cVL3UcnsDp