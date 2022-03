Tennis

Tennis : L’énorme aveu d’Alcaraz sur sa défaite face à Nadal !

Publié le 20 mars 2022 à 22h35 par La rédaction mis à jour le 20 mars 2022 à 22h40

S’il s’est finalement incliné face à Rafael Nadal, Carlos Alcaraz avoue avoir pensé pouvoir gagner ce match, mais rappelle la capacité d’adaptation de son idole.

Opposé à Rafael Nadal en demi-finale du Masters 1000 de l’Indian Wells, Carlos Alcaraz s’est finalement incliné en trois sets (6-4, 4-6, 6-3). Alors qu’il a posé bien du souci à son idole, le prodige de 18 ans n’a pas réussi à stopper la série de victoires de Rafa , qui en est désormais à 20 de suite. Cependant, s’il a dit s'être bien amusé malgré la défaite, Alcaraz fait le bilan de ce match, et avoue avoir pensé pouvoir le remporter à certains moments.

« Je pensais que j’étais capable de battre Rafa à certains moments du match »