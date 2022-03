Tennis

Tennis : La grosse annonce d'Alcaraz après sa défaite contre Nadal !

Publié le 20 mars 2022 à 11h35 par La rédaction

Battu en trois sets par Rafael Nadal, son idole, Carlos Alcaraz n'a pas manqué de rendre hommage à son idole.

Sèchement battu par Rafael Nadal à Madrid en mai 2021, Carlos Alcaraz avait à cœur de faire beaucoup mieux pour cette demi-finale de l’ATP d’Indian Wells. Et le jeune espagnol s’est pas mal rattrapé. Malgré la défaite en trois sets contre son idole, Carlos Alcaraz a encore impressionné et a confirmé qu’il allait être l’un des joueurs à suivre lors des prochaines années. Après la rencontre, le tennisman de 18 ans a rendu un bel hommage à Rafael Nadal.

«J’ai un peu souri sur plusieurs points incroyables de Rafa»