Tennis : L'énorme aveu de Nadal après sa victoire contre Alcaraz !

Publié le 20 mars 2022 à 9h35 par La rédaction

Vainqueur de Carlos Alcaraz en demi-finale de l’ATP d’Indian Wells, Rafael Nadal reste invaincu cette année. Après la rencontre, le Majorquin est revenu sur sa victoire.

La planète tennis s’attendait à un très grand match, elle a été un peu déçue. En raison des conditions climatiques très difficiles, le duel entre Rafael Nadal et Carlos Alcaraz en demi-finale de l’ATP d’Indian Wells n’a pas tenu toutes ses promesses. Mais à la fin, l’issue est toujours la même : c’est Nadal qui gagne. Malgré le vent, malgré la fougue de son adversaire de 18 ans, malgré la fatigue, Rafael Nadal a trouvé les ressources pour s’imposer en deux sets et se hisser en finale.

«Ce n'était vraiment pas amusant de jouer dans ces conditions»