Tennis

Tennis : Rafael Nadal lâche une confidence surprenante...

Publié le 17 mars 2022 à 10h35 par La rédaction

Alors qu’il reste sur 18 victoires de rang, et 3 titres remportés, Rafael Nadal est surpris de son début de saison, lui qui ne pensait pas pouvoir jouer autant.

À 35 ans, Rafael Nadal semble retrouver une seconde jeunesse. Impérial cette saison, l’Espagnol n’a toujours pas perdu le moindre match en 2022, et a remporté l’ATP 250 de Melbourne, l’Open d’Australie et l’ATP 500 d’Acapulco. Tombeur de Reilly Opelka, Rafa pourrait même être couronné une 4ème fois s’il venait à remporter le Masters 1000 d’Indian Wells, où il est actuellement en quarts de finale. Contraint de manquer quelques mois de compétition à la fin de l’année 2021 en raison de sa blessure au pied, Nadal est surpris d’avoir déjà autant joué, mais avoue avoir besoin de prendre une pause avant la tournée sur terre battue, sa spécialité.

« J’ai joué beaucoup plus que ce à quoi je m’attendais cette saison »