Tennis

Tennis : Rafael Nadal a trouvé son successeur !

Publié le 19 mars 2022 à 11h35 par La rédaction

Opposé à Carlos Alcaraz pour les demi-finales du Masters 1000 d’Indian Wells, Rafael Nadal ne cache pas son admiration quant au jeune prodige.

Intouchable depuis le début de saison, Rafael Nadal n’a toujours pas perdu le moindre match, restant actuellement sur 19 victoires consécutives. Déjà titre à 3 reprises en 2022, l’Espagnol est toujours en lice pour un nouveau sacre lors du Masters 1000 d’Indian Wells. En demi-finale, le numéro 4 mondial affrontera son compatriote, le jeune Carlos Alcaraz. À seulement 18 ans, le numéro 19 mondial impressionne, lui qui a, entre autres, éliminé Roberto Bautista-Agut ou encore Cameron Norrie, tous les deux mieux classés que lui. Alors qu’Alcaraz semble promis à une grande carrière, Nadal n’a pas hésité à encenser son futur adversaire, qui lui rappelle ses débuts.

«Il me rappelle à bien des égards moi‐même à 17/18 ans»